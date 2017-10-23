Верстка. Мобильная версия сайта 8-9 страниц WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок554 просмотра

Структура блочная, одни и те же блоки часто повторяются на разных страницах. Есть готовая веб версия на wordpress, нужна мобильная версия. Макеты и ТЗ после выбора исполнителя. Срок 3-5 дней. Прикрепила пример макета главной страницы

WordPress
8 лет назад
valeriya_bg_
33 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров