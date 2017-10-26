Сверстать и добавить в админку блок с вакансиями wordpress

Нужно сверстать блок с вакансиями. Сам блок включает в себя название, описание вакансий. И попап, который открывается для отправки резюме на конкретную вакансию. В попапе должны быть предзаполненные поля, которые отправятся через сайт на почту.

И нужно добавить еще блок с логотипами партнеров. Обычные блоки выстроенные по линии, но тоже должны меняться в админке.

Более подробное ТЗ и макет скину кандидату. Мне нужна примерная оценка по деньгами и времени.