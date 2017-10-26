Сверстать и добавить в админку блок с вакансиями wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки143 просмотра

Нужно сверстать блок с вакансиями. Сам блок включает в себя название, описание вакансий. И попап, который открывается для отправки резюме на конкретную вакансию. В попапе должны быть предзаполненные поля, которые отправятся через сайт на почту.

И нужно добавить еще блок с логотипами партнеров. Обычные блоки выстроенные по линии, но тоже должны меняться в админке.

Более подробное ТЗ и макет скину кандидату. Мне нужна примерная оценка по деньгами и времени. 

WordPress
8 лет назад
Avaylon
Сергей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

boardsea
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Все отлично. Я думал мне потребуется пара человек для выполнения моей задачи, но Андрей смог сделать всю работу самостоятельно и очень качественно.
Хороший заказчик, нечего лишнего, все по ТЗ, оплата своевременно, был всегда на связи, рекомендую.

Заявки фрилансеров

boardsea
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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