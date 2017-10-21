Нужен адаптивный, защищенный, быстрый сайт, пример 1 части части во вложении. Прошу указать стоимость первого этапа и всего сайта "под ключ". Предложения без СТОИМОСТИ и СРОКОВ не рассматриваю. Вопросы можно задавать на скайп, присылайте ваш ...
Исправить верстку сайта
Привет! Есть готовый работающий сайт, нужно внести некоторые коррективы по верстке.
История такая, делало его одно не очень добросовестное агенство, затем пришлось переделывать его со знакомым программистом на вордпресс, но те косякие, которые остались по верстке он исправить так и не смог.
Что смущает.
Сайт получился достаточно тяжелый, долго грузится. Главная страница в целом устраивает, а вот, например,
http://insideoutfilms.ru/portfolio/ работает плохо
основных проблемы 2:
1) долгая загрузка и иногда просто не срабатывает скрипт, отвечающий за подгрузку анимационного видео при наведении на иконку с работой мышкой. Иногда просто начинает прям дико лагать браузер и все подвисает, иногда просто не срабатывает видео при наведении на иконку. Программер сказал, что те кто делали верстку, использовали очень древные скрипты и видимо их нужно менять
2) проблемы с адаптивом. На маленьких экранах ноутбуков макбуков все работает хорошо, если же открываем например на 27 дюймах 2560х1440 то мы видим вместо некоторых иконок работ черные дыры, пропуски. Скриншот прикрепляю.
Сейчас логика выстраивания последовательности иконок задана датой загрузки работы, которую можно менять через панель управления вордпрессом. Тем не менее откуда берутся эти пропуски понять не удалось, даже после кучи экспериментов с изменением дат и тому подобным.
Итого:
1) Решить вопрос со скриптом, который отвечает за анимацию иконки с работой при наведении мышкой
2) Любые оптимизации, ускоряющие загрузку - велкам
3) Решить вопрос с адаптивом на больших экранах - скриншот ниже
4) Мобильная версия. Сейчас какая-то существует, но выглядит недоработанной и ужасной.
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