Нужен специалист: задача такая html верстка сайта, программирование, заливка на хостинг, тестирование. Исходники от дизайнера имеются.
Верстка веб-версии подписной страницы на платформе PlatformaLP
Добрый вечер! Нужно сверстать веб-версию подписной страницы. Дизайн будет готов 22.10.2017. Он полностью копирует вот эту моб. версию сайта: https://yadi.sk/i/npYfdnjY3Nvz6y. Тот же объем текста, те же графические элементы, фото на первом экране будет другое.
Сейчас интересуют сроки и стоимость.
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