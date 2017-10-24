Улучшить дизайн страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок178 просмотров

Коллеги, есть верстка адаптивной страницы, нужно ее улучшить:

1. Сделать в стиле как на http://subscribe.bogdanov-associates.com по стилю, цветам

2. Есть меню из 3х пунктов, я бы хотел, чтобы в версии на телефоне оно было слева в виде крестика (как на сайте subscribe).

3. Форму сделать с красной кнопкой в стиле как на сайте из п.1

Текущую версию страницы прилагаю.

8 лет назад
vbogd
Вадим 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
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Чёткая постановка ТЗ и быстрая оплата. И также приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.

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wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад