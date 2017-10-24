Улучшить дизайн страницы

Коллеги, есть верстка адаптивной страницы, нужно ее улучшить:

1. Сделать в стиле как на http://subscribe.bogdanov-associates.com по стилю, цветам

2. Есть меню из 3х пунктов, я бы хотел, чтобы в версии на телефоне оно было слева в виде крестика (как на сайте subscribe).

3. Форму сделать с красной кнопкой в стиле как на сайте из п.1

Текущую версию страницы прилагаю.