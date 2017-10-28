Нужно поправить косяк небольшой в браузере переворачивается фотка почему то хотя на сервере она лежит в нормальном виде, работы на 1 час
Адаптировать сайт под мобильный телефон.
Адаптировать сайт под моб.телефон.
Надо только доделать чтоб все стало ровно.
На картинке показано что все сбилось.
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