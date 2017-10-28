Адаптировать сайт под мобильный телефон.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок232 просмотра

Адаптировать сайт под моб.телефон.

Надо только доделать чтоб все стало ровно.

На картинке показано что все сбилось.

8 лет назад
region_zakazov
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$6
1 день
Отличный исполнитель))) Все сделал быстро и качественно. Спасибо большое. Всем советую и сам еще не раз обращусь ))))
Все прошли успешно, рекомендую Игоря как ответственного заказчика, с которым можно сотрудничать с удовольствием! :)

Заявки фрилансеров

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад

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