Необходимо данный сайт 750121.ru/ натянуть на другой движок modx c использованием MIGX для организации структуры. Готовую верстку проекта предоставят. Интересуют сроки и цена
Добавить смайлы в js плагин
Для проекта используем смайлы из плагина http://onesignal.github.io/emoji-picker/demo/
Но в нем нет последних актуальных смайлов из ios
Нужно доработать и добавить недостающие.
Если все актуальные добавить сложно, тогда хотя бы эти 11:
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