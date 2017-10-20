Добавить смайлы в js плагин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка160 просмотров

Для проекта используем смайлы из плагина http://onesignal.github.io/emoji-picker/demo/

Но в нем нет последних актуальных смайлов из ios

Нужно доработать и добавить недостающие.

Если все актуальные добавить сложно, тогда хотя бы эти 11: 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 -壟

6 - 

7 - 

8 - 

9 - 

10 - 

11 - ☘

iOSJavaScript
8 лет назад
ivan_1988
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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