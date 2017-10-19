Нужно сверстать функционирующий сайт на WordPress по готовым макетам. Пока что есть макет десктоп-версии главной и 3х внутренних страниц, позже будут готовы их мобильные версии, т.е. в итоге 8 страниц включая адаптив. Цена и сроки ...
Верстка нескольких экранов под мобильник
Добрый день! Интересует верстка нескольких экранов под смартфоны. Во вложении дизайн, добавиться еще 2 экрана. Сколько это будет стоить по денежке и сколько времени потребуется?
Нужна только вёрстка.
Пожалуйста прикладывайте ссылки на примеры верстки под мобильники в вашем исполнении.
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