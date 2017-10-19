Верстка нескольких экранов под мобильник

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки184 просмотра

Добрый день! Интересует верстка нескольких экранов под смартфоны. Во вложении дизайн, добавиться еще 2 экрана. Сколько это будет стоить по денежке и сколько времени потребуется?

Нужна только вёрстка.

Пожалуйста прикладывайте ссылки на примеры верстки под мобильники в вашем исполнении. 

8 лет назад
GrigoryKhromov
Григорий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров