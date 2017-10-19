Верстка нескольких экранов под мобильник

Добрый день! Интересует верстка нескольких экранов под смартфоны. Во вложении дизайн, добавиться еще 2 экрана. Сколько это будет стоить по денежке и сколько времени потребуется?

Нужна только вёрстка.

Пожалуйста прикладывайте ссылки на примеры верстки под мобильники в вашем исполнении.