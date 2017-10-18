Сверстать сайт по макетам

Нужно сверстать функционирующий сайт на WordPress по готовым макетам. Пока что есть макет десктоп-версии главной и 3х внутренних страниц, позже будут готовы их мобильные версии, т.е. в итоге 8 страниц включая адаптив.

Цена и сроки обсуждаются с непосредственным исполнителем. Связь ведем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через ТЕЛЕГРАМ (оставляйте свой контакт в комментариях).