Сделать переделку на деле html+css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка492 просмотра

Здравствуйте 

Есть сайт, нужно на нем сделать переделку на деле html+css, добавить новые разделы, соц.кнопки, анимации, немного по дизайну и по мелочи детали доработать.  

Более детальную информацию выдам в личные сообщения. Прошу писать только тем, кто сегодня готов взяться за проект. 

CSSHTML
8 лет назад
Attacking
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sergo663
Сергей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-5)
8 лет назад
$10
1 день
Все было выполнено с точностью по моим пожеланиям. Вовремя, без затягивания по времени. Работали по предоплате, человеку можно верить! Рекомендую!
Приятно было сотрудничать. ТЗ был понятным, оплатил во время)

Заявки фрилансеров

Sergo663
Сергей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-5)
8 лет назад

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