Здравствуйте

Есть сайт, нужно на нем сделать переделку на деле html+css, добавить новые разделы, соц.кнопки, анимации, немного по дизайну и по мелочи детали доработать.

Более детальную информацию выдам в личные сообщения. Прошу писать только тем, кто сегодня готов взяться за проект.