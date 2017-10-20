Верстка и натяжка простого макета на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки354 просмотра

Добрий день, требуется адаптивная верстка макета и натяжка его на WP, подстраницы текстовые в стиле страницы главной, срок реализации 1-2 дня

 

Пример макета в приложении

WordPress
8 лет назад
WiDI_ART
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

anncoder
Аня 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$10
2 дня
Очень доволен сотрудничеством с Аней, сроки и качество превзошли мои ожидания. С чистой душой могу порекомендовать этого исполнителя как профессионала своего дела
Быстрая связь, оплата в срок, приятное общение. Осталась довольна сотрудничеством и буду рада поработать вместе и в дальнейшем. Рекомендую, однозначно!

Заявки фрилансеров

anncoder
Аня 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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