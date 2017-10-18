Необходимо сверстать шаблон на ImageCMS для сайта строительной тематики. Страницы, которые необходимо сверстать: 1. Главная 2. Страницы с товарами (6 однотипных страниц - будет достаточно сверстать одну, остальные наполним сами) ...
Адаптивная верстка для существующего сайта
Заказ от веб-студии. Нужно сделать адаптивную верстку для небольшого сайта http://lentorg24.ru/
ТЗ: Подробного ТЗ бюджет не предусматривает (готовы оперативно отвечать на вопросы по непонятным моментам и модификации блоков). Предусмотрены 3 резиновые ступени от 320, 960, 1366 пикселей (прислушаемся к Вашим обоснованным профессиональным рекомендациям). Шапка для мобильной версии отрисована дизайнером. Если потребуется, то наш штатный дизайнер сделает макет для новых блоков(пока нет ощущения, что это нужно). Расположение блоков на разных ступенях на Ваше усмотрение. В самой широкой версии должны появиться иконки на Главной у рубрик товаров в списке (они уже есть в каталоге) и добавить 1-2 блока в ширину (сколько влезет) в отображаемый список товаров и акций (в каталоге и на главной). В мобильной – отображаем под шапкой блок поиска по товарам, затем блок Улетные цены с 1 товаром и прокруткой вправо-влево. Большинство страниц простые, там только размер шрифта может поменяется. Технически предлагаем работать так: скопировать с существующего сайта верстку и перевести ее новый html уже с адаптивной версткой (т.к. работать на сервере будет не удобно).
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