Сделать сайт на WordPress мобильным.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок189 просмотров

Есть сайт на вордпрессе и он плохо отображается на мобильных устройствах. Нужно сделать адаптивность в мере на сколько это возможно. Предложения пишите.

WordPress
8 лет назад
Nickmedia
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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