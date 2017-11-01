Адаптивная верстка сайта

Сделать верстку адаптивного сайта.

Текущий рабочий вариант находится по адресу http://partner.yulsun.ru .

На данный момент был прорисован дизайн и была сделана верстка (неполная), но нас верстка не устроила, так как

сделана некачественно.

################# Комментрий программиста ###################

Что потребуется знать/использовать: gulp, scss, bower components, node modules.

К сожалению, исходников нет, только save страниц (test.studiorr.ru.zip).

Нужно переписать все, опираясь на то что в архиве.

Использовать понятное именование классов.

Использование фреймворков не принципиально.

Использовать по минимуму плагинов, которые много лишнего генерируют на страницу.

Мы уже начали делать первую страницу (head.html из первого архива).

Можете использовать свой каркас (или как там его правильно), можете наш (html.zip).

Каркас взят с другого проекта, можете вычищать, если уверены что использовать не будете или есть что то более подходящее.

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Сразу в текущем варианте:

1. Сделать слайды на мобильном телефоне чтобы картинка была максимально видна и плашка с текстом чтобы не перекрывало картинку слайда, как сейчас сделано для мобильной версии.

2. Сделать форму оставления заявки модальным и презентабельнее. На телефоне модальное окно должно быть на весь экран.

3. Информационные блоки отделить визуально друг от друга.

!!! После завершения верстки, будет подготовлен список правок (смена порядка показа информационных блоков и т.д. в том числе вид показа информационного блока на мобильных устройствах).

Первоначальный исходник к дизайну ﻿https://yadi.sk/d/E0PJl2ax3NqaaC

По всем вопросам отвечу в переписке.