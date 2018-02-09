Разработка сайта - оборудование для пищевой промышленности

Есть старый сайт, раньше был в ТОПе, сейчас начал терять позиции, консультировался, заключение - сайт морально устарел.

Задача: нужна полная переработка сайта готовым к запуску. Сайт небольшой, есть несколько видов оборудования условно делённых на 3 типа.

Уточнение: дизайн будет рисовать знакомый дизайнер, это будет просто картинка, из которой потом нужно сделать сам сайт.

С вас опыт разработки, цены и сроки. Смотрю портфолио.