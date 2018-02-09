Разработка сайта - оборудование для пищевой промышленности

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок218 просмотров

Есть старый сайт, раньше был в ТОПе, сейчас начал терять позиции, консультировался, заключение - сайт морально устарел.

Задача: нужна полная переработка сайта готовым к запуску. Сайт небольшой, есть несколько видов оборудования условно делённых на 3 типа.

Уточнение: дизайн будет рисовать знакомый дизайнер, это будет просто картинка, из которой потом нужно сделать сам сайт.

С вас опыт разработки, цены и сроки. Смотрю портфолио.

8 лет назад
StGarin
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$500
15 дней
Благодарю Илью, отличная интеграция дизайна, всё было сделано на рабочем домене, после нашего утверждения в течении часа новый уже готовый и заполненный сайт накатили на основу. Безболезненный переезд и никаких нервов, рекомендую!
Сработали отлично! Спасибо, продолжаем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад