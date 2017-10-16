Добрый день Вот сайт http://92.63.105.174 Сделан на движке конкрит 5. Нужно сделать личный кабинет с такими возможностями: 1. Что бы авторизованный человек как-то мог сохранять страницы в избранные. Внизу там ...
Верстка сайта 7 страниц
Адаптивность под 4 разрешения:
Заявки фрилансеров
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