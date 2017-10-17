sketchapp.com https://yadi.sk/d/jzBQXm2c3NoFZF - вот сам макет , пишите стоимость и сроки.
Сделать ЛК в Конкрит 5
Добрый день
Вот сайт http://92.63.105.174
Сделан на движке конкрит 5.
Нужно сделать личный кабинет с такими возможностями:
1. Что бы авторизованный человек как-то мог сохранять страницы в избранные. Внизу там есть сердечко, при нажатии на него https://yadi.sk/i/95UZ_IJ03P7oFw
2. Что бы мог редактировать и вбивать личные данные: ФИО, аватар, контакты
3. Что бы группа "Психологи" могли публиковать статьи. После модерации
Дизайна нет, сделать по аналогии общего дизайна
Бюджет обсуждается
Жду сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно сверстать лендинг из нескольких страниц, адаптивный для десктопа и мобильной версии сайта. Фон из множества фотографий двух размеров, посередине страницы форма регистрации, разделенная на несколько страниц/шагов. За подробным ТЗ в личку.Завершен8 лет назад
Есть сайтик небольшой нужно его сверстать , фото прикрепилЗавершен8 лет назад
Задача только для профи по WordPress (кроме опыта в верстке потребуется базовые знания СЕО) Есть 2 макета(главная во вложении) в PSD (отрисованы именно для wordpress главная и внутренняя). Надо ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт7 лет назад
Коллеги, интересует сроки и стоимость услуги по адаптации адаптивной html верстки под opencart ясно что без просмотра самой верстки сказать сложно, но все же от и доHTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $85
Адаптивно сверстать Лэндинг на 12 экранов и написать калькулятор (знание php обязательно). Сроки: 2 дня. Постоплата или Безопасная сделка. Желательна связь голосом. Сразу прикрепляйте свои работы. Макет и подробное ТЗ ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек который сможет сверстать и помочь внедрить код в работающий сайт. Верстка и внеднерие. пишите сразу с ценами. Сайт покажу при переписке.Завершен8 лет назад
Необходимо создать одностраничный сайт по шаблону. Шаблон выбран (t8print.ru/), все материалы собраны.Закрыт8 лет назад
Доброго всем здравия! Есть: Таблица #1 основа: id, text1, text2, text3, text4, enum1, enum2, number1. Таблица #2 доп. данных: id, id_main, text1, text2, enum1, number1, number2. где: - id_main - id записи ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
2 одностраничника с личным кабинетом. На 1 одностраничнике: 1 таймер, 1 слайдер, меню навигации по сайту, форма для заполнения личной информации привязанную к почте и всплывающее окно, которое будет предлагать клиенту внести личные данные и ...Закрыт7 лет назад