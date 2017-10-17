Сделать ЛК в Конкрит 5

Добрый день

Вот сайт http://92.63.105.174

Сделан на движке конкрит 5.

Нужно сделать личный кабинет с такими возможностями:

1. Что бы авторизованный человек как-то мог сохранять страницы в избранные. Внизу там есть сердечко, при нажатии на него https://yadi.sk/i/95UZ_IJ03P7oFw

2. Что бы мог редактировать и вбивать личные данные: ФИО, аватар, контакты

3. Что бы группа "Психологи" могли публиковать статьи. После модерации

Дизайна нет, сделать по аналогии общего дизайна

Бюджет обсуждается

Жду сроки