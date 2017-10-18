Нужно внести изменения в верстку сайта, внедрить новые страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок202 просмотра

Нужен человек который сможет сверстать и помочь внедрить код в работающий сайт. Верстка и внеднерие. пишите сразу с ценами. Сайт покажу при переписке.

8 лет назад
Nickmedia
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

K_Dmitrij
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Опять выбрал этого исполнителя для проекта... Не ошибся. Рекомендую!
Все как всегда на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

K_Dmitrij
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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