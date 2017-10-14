Требуется адаптивная верстка страницы 8 экранов. Вторая страница такая же, как и первая, только картинки другие. Обработчик форм отправки писем. Залить страницы на хост. Срок 3 дня. Бюджет 2200руб. +300руб бонус за соблюдение сроков и ...
Специалист по вёрстке сайтов на движке Simpla
Нужен специалист по вёрстке сайтов для доработки готового интернет-магазина: oakleyrussia.ru
Полный список доработок с ссылками и примерами в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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