Доработка существующего портала социальных крауд-технологий

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки168 просмотров

Необходима срочна доработка существующего портала социальных крауд-технологий "Свободный Гражданин" (svgrazdanin.ru). Необходима перевёрстка нескольких страниц и изменение логики работы нескольких модулей. Нужно обеспечить сделать это в максимально сжатые сроки и за оптимальную стоимость. 

8 лет назад
guest_1508077756774
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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