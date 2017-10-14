Требуется адаптивная верстка страницы 8 экранов. Вторая страница такая же, как и первая, только картинки другие. Обработчик форм отправки писем. Залить страницы на хост. Срок 3 дня. Бюджет 2200руб. +300руб бонус за соблюдение сроков и ...
Доработка существующего портала социальных крауд-технологий
Необходима срочна доработка существующего портала социальных крауд-технологий "Свободный Гражданин" (svgrazdanin.ru). Необходима перевёрстка нескольких страниц и изменение логики работы нескольких модулей. Нужно обеспечить сделать это в максимально сжатые сроки и за оптимальную стоимость.
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