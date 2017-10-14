Верстка сайта

Разрабатывается сайт по отправлению открыток по почте. Вёрстка уже готова, программная часть будет закреплена за отдельным программистом после настройки js (всплывающие формы/слайдеры и тд). От Вас требуется настроить JS, список задач прикрепляю ниже. Также даю ссылку ...