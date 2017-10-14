Требуется сверстать и настроить сайт интернет-магазин ресторан согласно Тз и макетам страниц. Сайт адаптивный (с мобильной версией) на 2-х языках (версии на русском и английском ) CMS желательно Wordpress с визуальным редактором. ...
Вёрстка лендинга
Требуется вёрстка лендинга с установкой Джумлы последней версии либо WordPress. Сверху страницы видео на всю ширину, которое начинает
воспроизводиться сразу после загрузки страницы.
Ссылки на макеты
http://ivsatin.ru/lending/home3.jpg
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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