Вёрстка лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок207 просмотров

Требуется вёрстка лендинга с установкой Джумлы последней версии либо WordPress. Сверху страницы видео на всю ширину, которое начинает

воспроизводиться сразу после загрузки страницы.

Ссылки на макеты

http://ivsatin.ru/lending/home3.jpg

http://ivsatin.ru/lending/home3-hover.jpg

JoomlaWordPress
8 лет назад
IVSATIN
Сергей 
54 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$100
2 дня
Я много работал с фрилансерами, мне есть, с кем и с чем сравнивать. Что можно сказать про Антона. Про таких принято говорить «Профессионал с большой буквы». Долго выбирали исполнителя для нашего проекта. Антон предложил свою кандидатуру очень скромно, поэтому его чуть было не пропустили. Но после нескольких минут общения по скайпу стало понятно, вот тот, которого искали. Антон очень приятный в общении человек, спокойный, на связи, практически, круглосуточно. О каком-либо авансе даже не заикался. Стоимость его работы, на мой взгляд, несколько им занижена, вероятно, из скромности. Профессионал такого уровня вполне может поднять свои тарифы, и всё равно будет очередь. Скажу больше, ссылку на его профиль можно продавать за деньги, как проверенного профессионала. Маленький пример. Мы по скайпу описывали правки в проект, то есть свои хотелки, где что сделать. Пока писали, обновляли страницу с проектом, а правки уже внесены или вносятся. Настолько мгновенно всё делает. Такое впечатление, что у него штат сотрудников. Одним словом, эмоции от работы с Антоном самые положительные! Рекомендую! Не пожалеете!
Заказчик хороший как человек в первую очередь. Сотрудничеством остался доволен. Оплата своевременная, коммуникация хорошая. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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