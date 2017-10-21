Требуется сверстать 2 страницу по готовой верстке главной, (архив с изображениями прикрепил к проекту ). Требуется адаптивная верстка. Главная страница по которой нужно сверстать Ваша цена и сроки исполнения?
Верстка главной страницы
Сверстать главную страницу интернет-магазина из psd.
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