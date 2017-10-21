Верстка главной страницы

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Завершен14 заявок274 просмотра

Сверстать главную страницу интернет-магазина из psd.

8 лет назад
crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ascend88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
8 лет назад
$53
2 дня
Все хорошо, приемлемая цена и качественная работа.
Сотрудничеством остался доволен, всегда на связи, оплата во время.

Заявки фрилансеров

Ascend88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
8 лет назад

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