Сверстать и натянуть на WP интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок474 просмотра

Требуется сверстать согласно макетам и натянуть на WP интернет-магазин. Верстка адаптивная, соответствие макетам ПК-версии - полное. Систему оплаты пока подключать не требуется. Для реализации интернет-магазина можете использовать woocommerce. Рекомендуемые товары желательно назначать при заполнении карточки товара. На главной странице (main2) в шапке слайдер, ниже три акции, технику внутри нужно анимировать. При заполнении акции отдельно должно загружаться изображение техники, отдельно фон, отдельно текст.

Все макеты по ссылке: https://yadi.sk/d/_d7QXf1f3NVgrB

В случае, если видите трудности по карточке товара и фильтрации, можно несколько упростить по согласованию.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

MurphyWL
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$100
7 дней
Кормил завтраками несколько дней, 4-5 дней вылились в почти две недели, в последние дни не выходит на связь. Чепуха какая-то. Если объявится с готовой работой - отзыв готов откорректировать. Если нет - знайте, лучше не связываться. Не появился. Не связывайтесь. Отвратительное отношение к работе, сильно подвел.
arcanrun
Аркадий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$107
10 дней
Рекомендую
Все отлично!

Заявки фрилансеров

MurphyWL
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
arcanrun
Аркадий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать сайт-лендинг

    Задача сделать сайт на базе шаблона http://www.inspirothemes.com/polo-v4/ (куплен) Команда, ссылки, текст. Ничего сверхъестественного, никаких личных кабинетов. НО! С любовью, душой и красотой ;)  Я сам программист, общение со мной ...

    CSSHTML
    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка дизайна страницы товаров, поиска и категорий для opencart.

    Отображение страницы поиска товара в таком стиле: http://www.shinservice.ru/search/ALL/winter/205-55-R16/ Отображение страницы товара в таком стиле:  http://www.shinservice.ru/catalog/kumho/winter/wi31/ Наш сайт www.baltshina.ru

    Opencart
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка дизайна криптовалютной биржи на фреймворке AngularJs

    Есть криптовалютная биржа на этом движке http://showcase.draglet.com/en Дизайн полностью реализован на фреймворке AngularJs И есть макеты дизайна который должен быть, в .psd Нужно запрограммировать фреймворк под наш дизайн Цена договорная

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести небольшие корректировки в верстку

    $30

    Сверстали проект, но клиенту нужно чтобы размеры шрифтов и отступы от заголовков были как в макете. Сейчас не так- везде наобум. Нужно подкорректировать верстку. Работы - самый большой максимум прямо на два часа. Проект ...

    HTML-верстка47 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • HTML шаблоны для рассылки

    Здравствуйте, Нужно сделать 4 HTML шаблона по дизайнам во вложении. У меня есть psd исходник со всеми слоями и шрифтами по каждому шаблону. Шаблон должен красиво и правильно ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правки по лендингу

    $8

    Нужно внести следующие правки по лендингу, при этом сохранить все то движение блоков которое есть на лендинге (скроллеры отзывов, плавное появление блоков и т.д.): 1) убрать все формы оставить 2, та которая про калькулятор ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка макетов

    Необходимо отверстать в  html / css3   Нужен верстальщик который умеет верстать - пиксель перфект. За каждый угол придираться не буду, но основные элементы должны быть по макету.  Верстальщик, который сам ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад