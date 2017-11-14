Добрый день! Нужно сделать микроразметку сайта. Страницы различных типов: новости-статьи, продукты, контакты, о компании.
Сверстать и натянуть на WP интернет-магазин
Требуется сверстать согласно макетам и натянуть на WP интернет-магазин. Верстка адаптивная, соответствие макетам ПК-версии - полное. Систему оплаты пока подключать не требуется. Для реализации интернет-магазина можете использовать woocommerce. Рекомендуемые товары желательно назначать при заполнении карточки товара. На главной странице (main2) в шапке слайдер, ниже три акции, технику внутри нужно анимировать. При заполнении акции отдельно должно загружаться изображение техники, отдельно фон, отдельно текст.
Все макеты по ссылке: https://yadi.sk/d/_d7QXf1f3NVgrB
В случае, если видите трудности по карточке товара и фильтрации, можно несколько упростить по согласованию.
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