Сверстать и натянуть на WP интернет-магазин

Требуется сверстать согласно макетам и натянуть на WP интернет-магазин. Верстка адаптивная, соответствие макетам ПК-версии - полное. Систему оплаты пока подключать не требуется. Для реализации интернет-магазина можете использовать woocommerce. Рекомендуемые товары желательно назначать при заполнении карточки товара. На главной странице (main2) в шапке слайдер, ниже три акции, технику внутри нужно анимировать. При заполнении акции отдельно должно загружаться изображение техники, отдельно фон, отдельно текст.

Все макеты по ссылке: https://yadi.sk/d/_d7QXf1f3NVgrB

В случае, если видите трудности по карточке товара и фильтрации, можно несколько упростить по согласованию.