Здравствуйте, Нужно сделать 4 HTML шаблона по дизайнам во вложении. У меня есть psd исходник со всеми слоями и шрифтами по каждому шаблону. Шаблон должен красиво и правильно ...
Внести небольшие корректировки в верстку
Сверстали проект, но клиенту нужно чтобы размеры шрифтов и отступы от заголовков были как в макете. Сейчас не так- везде наобум. Нужно подкорректировать верстку. Работы - самый большой максимум прямо на два часа.
Проект нужно будет выложить куда-то к себе на сервер - чтобы клиент смог проверить.
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