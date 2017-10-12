Внести небольшие корректировки в верстку

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт47 заявок411 просмотров

Сверстали проект, но клиенту нужно чтобы размеры шрифтов и отступы от заголовков были как в макете. Сейчас не так- везде наобум. Нужно подкорректировать верстку. Работы - самый большой максимум прямо на два часа.

Проект нужно будет выложить куда-то к себе на сервер - чтобы клиент смог проверить.

8 лет назад
sky4uk
Дарья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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