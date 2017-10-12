Внести небольшие корректировки в верстку

Сверстали проект, но клиенту нужно чтобы размеры шрифтов и отступы от заголовков были как в макете. Сейчас не так- везде наобум. Нужно подкорректировать верстку. Работы - самый большой максимум прямо на два часа.

Проект нужно будет выложить куда-то к себе на сервер - чтобы клиент смог проверить.