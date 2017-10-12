Перенести верстку со страницы сайта

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок273 просмотра

См. скриншот http://chernigov-foto.com/images/tmp/pars.png

Важная эта страница и окошки появляющиеся при наведении Траст и Ссылочость.

8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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