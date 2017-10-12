Верстка страницы

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Завершен7 заявок193 просмотра

Нужно сверстать страницу сегодня. Прошу от Вас цену за работу

Всю информацию вышлю выбранному исполнителю в личку

8 лет назад
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

anncoder
Аня 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$15
1 день
Аня - профессионал, в полном смысле этого слова. Все сделано быстро, качественно. Буду обращаться еще. Спасибо за работу!
Все на высоте, очень приятно сотрудничать, мгновенная оплата, четкая постановка задачи — позитивные впечатления от сотрудничества. Спасибо за проект, приятное общение и четкую оплату. Рекомендую как честного и ответственного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

anncoder
Аня 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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