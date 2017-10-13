FlexSlider установлен но не делает картинки адаптивно

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок196 просмотров

Всем привет, вопрос по верстке: FlexSlider установлен но не делает картинки адаптивно в то время как ШТМЛ код идентичный с примером и жс/цсс файлы на месте, нужно глянуть на предмет конфликта с чем то еще на дев сайте

Делайте предложения если сейчас готовы глянуть и имели дело с глубоким анализом конфликтов на странице со множеством элементов.

8 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

K_Dmitrij
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Наконец то попадаются не избалованные ребята в категории Верстка - Дмитрий очень помог в целом оценив проблему во всем DOM страницы так что не могу не рекомендовать его!! Удачи и добра всем!!!
Благодаря оперативности ответов на мои вопросы, была оперативно решена поставленная задаче, а также оперативно получена оплата) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

K_Dmitrij
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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