Всем привет, вопрос по верстке: FlexSlider установлен но не делает картинки адаптивно в то время как ШТМЛ код идентичный с примером и жс/цсс файлы на месте, нужно глянуть на предмет конфликта с чем то еще на дев сайте

Делайте предложения если сейчас готовы глянуть и имели дело с глубоким анализом конфликтов на странице со множеством элементов.