добрый день, есть на руках макеты интересует тема под ключ, ест-нно адаптиваная всего макетов 62 штуки, все типовые страницы полностью это будет инет магазин, там всякие фильтры товаров, и тд то ...
Сделать адаптивную верстку для текущего сайта
Добрый день, есть текущий сайт https://greenavy.ru/
Нужно сделать адаптивную верстку основных макетов сайта
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