Здравствуйте, нужно сверстать футер e-mail письма. Начиная с "Фото выполненных работ" и к самому низу
Довести до ума верстку на сайте
Добрый день! Есть сайт http://камнивискисеребро.рф/.
Необходимо сделать:
1) В разрешении 1024 информация на слайдере кнопка и надпись "Лучший подарок..." уезжают вниз, за экран. А наужно чтобы вся информация была на экране при любом разрешении (не считая мобильнйо версии)
2) В мобильной версии, после открытия формы заказа, нажимаешь на текстовый блок, а курсор проваливается вниз.
3) В мобильной версии полоска, а иногда и номер от шапки заезжает на буквы заголовка на слайдере.
Вообщем основные косяки - отображения слайдера на разных устрйоствах, цель, чтобы везде было корректно.
Я передам исполнителю все html и css файлы (весь сайт), после окончания работы сам выложу его на сервер.
Стоимость работы - 1000 рублей. Срок - сегодня. Предоплата 100% для людей которые долго на бирже и 50% для остальных.
Выбранный исполнитель
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