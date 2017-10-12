Довести до ума верстку на сайте

Добрый день! Есть сайт http://камнивискисеребро.рф/.

Необходимо сделать:

1) В разрешении 1024 информация на слайдере кнопка и надпись "Лучший подарок..." уезжают вниз, за экран. А наужно чтобы вся информация была на экране при любом разрешении (не считая мобильнйо версии)

2) В мобильной версии, после открытия формы заказа, нажимаешь на текстовый блок, а курсор проваливается вниз.

3) В мобильной версии полоска, а иногда и номер от шапки заезжает на буквы заголовка на слайдере.

Вообщем основные косяки - отображения слайдера на разных устрйоствах, цель, чтобы везде было корректно.

Я передам исполнителю все html и css файлы (весь сайт), после окончания работы сам выложу его на сервер.

Стоимость работы - 1000 рублей. Срок - сегодня. Предоплата 100% для людей которые долго на бирже и 50% для остальных.