Довести до ума верстку на сайте

$17
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок192 просмотра

Добрый день! Есть сайт http://камнивискисеребро.рф/.

Необходимо сделать:

1) В разрешении 1024 информация на слайдере кнопка и надпись "Лучший подарок..." уезжают вниз, за экран. А наужно чтобы вся информация была на экране при любом разрешении (не считая мобильнйо версии)

2) В мобильной версии, после открытия формы заказа, нажимаешь на текстовый блок, а курсор проваливается вниз.

3) В мобильной версии полоска, а иногда и номер от шапки заезжает на буквы заголовка на слайдере.

Вообщем основные косяки - отображения слайдера на разных устрйоствах, цель, чтобы везде было корректно.

Я передам исполнителю все html и css файлы (весь сайт), после окончания работы сам выложу его на сервер.

Стоимость работы - 1000 рублей. Срок  - сегодня. Предоплата 100% для людей которые долго на бирже и 50% для остальных.

CSSHTML
8 лет назад
webstudio_sar
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$17
1 день
Работа была выполнена в тот же день, качество идеальное, коммуникация практически ежеминутная. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Денис отличный заказчик. Постановка ТЗ и коммуникация в процессе выполнения на высоком уровне. Оплата в срок и без проблем. Рекомендую Дениса к работе!

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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