Всем привет! Необходимо реализовать теггинг юзеров в email-рассылке (Active Campaign), присвоить им специфический тег в зависимости от страницы подписки на видеокурс. Нужна разбивка по странам - Украина отдельно, Россия отдельно. Предположительно с помощью event ...
Правка css кода
Нужно показать как сделать код, чтобы 2, 3 рекламных кода отображались в нужной структуре на странице
Сейчас они отображаются друг под другом http://prntscr.com/gvkw7g
Нужно чтобы они отображались рядом с друг другом http://prntscr.com/gvkusb - в 3 плитки
http://prntscr.com/gvkwhn - в 2 плитки
пример 2х кодов в приложенном файле
-------------
=================
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо верстка одной страницы сайта. +она должна быть адаптивная под мобильную версию. Далее будут остальные страницы этого сайта.Завершен8 лет назад
МакетыHTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $35
Необходимо скопировать сайт - главную страницу, на чистом коде Внести изменения согласно ТЗ - их немного procanvas_точка_ru Оплата 2000 рублейЗавершен8 лет назад
- $170
Требуется сверстать посадочную и добавить некоторый функционал (простейшая корзина + просмотр планировок квартир при наведении на область картинки + еще...). Все в PDF файле При заказе, должен на почту заказ отправлять и ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать адаптивную верстку дизайна на Wordpress. Тема для верстки подготовлена, плагины установлены и настроены. Три типа страниц: ГлавнаяСтраница категорииСтраница статьиКаждая из этих страниц должна быть адаптирована под мобильники. ...Завершен8 лет назад
Предлагается к выполнению e-commerce проект для компании занимающей продажей воздушных шаров и оформлением праздников в России и ОАЭ. Работа выполняется в несколько этапов на трех языках (английский, арабский, русский). Языковая поддержка предоставляется с нашей стороны. ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Вёрстка ИМ, адаптивная, 6 страниц – срочно макеты пришлю в скайп Бюджет 4500 рублей, оплата строго без авансов, в хоте работы возможен аванс, после готовности 2 страниц, не более 20% от ...Закрыт8 лет назад
Доброго времени суток. Требуется создать XML файл из Excel файла для его выгрузки на авито. От вас жду вопросы,сроки и цену. Спасибо.HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $450
Нужно сверстать дизайн сайта, в адаптиве. Подробное ТЗ отправил по скайпуЗавершен8 лет назад