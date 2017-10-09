Правка css кода

Нужно показать как сделать код, чтобы 2, 3 рекламных кода отображались в нужной структуре на странице

Сейчас они отображаются друг под другом http://prntscr.com/gvkw7g

Нужно чтобы они отображались рядом с друг другом http://prntscr.com/gvkusb - в 3 плитки

http://prntscr.com/gvkwhn - в 2 плитки

пример 2х кодов в приложенном файле

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