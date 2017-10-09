Требуется сверстать посадочную и добавить некоторый функционал (простейшая корзина + просмотр планировок квартир при наведении на область картинки + еще...). Все в PDF файле При заказе, должен на почту заказ отправлять и ...
Верстка+настройка на Битрикс
Макеты
Заявки фрилансеров
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