Верстка+настройка на Битрикс

Необходимо сверстать лендинг и посадить на Modx. Адаптивный дизайн. Макет для десктопной уже готов и сверстанный вариант нужен к среде. Мобильный макет будет завтра. А адаптивная версия нужна будет к понедельнику.В комментариях пишите своей емейл или скайп для ...