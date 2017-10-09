Необходимо исправить оформленный вывод бокового меню на wordpress СSS стилями! Сейчас выглядит вот так http://prntscr.com/guvnzm Нужно оформить примерно так http://prntscr.com/guvo88 Исполнителя выберу с наименьшей ценой!
Сверстать лендинг на Modx
Необходимо сверстать лендинг и посадить на Modx. Адаптивный дизайн. Макет для десктопной уже готов и сверстанный вариант нужен к среде. Мобильный макет будет завтра. А адаптивная версия нужна будет к понедельнику.В комментариях пишите своей емейл или скайп для связи.
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