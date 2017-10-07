Исправить оформление бокового меню CSS стилями

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Закрыт41 заявка531 просмотр

Необходимо исправить оформленный вывод бокового меню на wordpress СSS стилями!

Сейчас выглядит вот так http://prntscr.com/guvnzm

Нужно оформить примерно так http://prntscr.com/guvo88

Исполнителя выберу с наименьшей ценой!

CSSWordPress
8 лет назад
voronovo
Антон 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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