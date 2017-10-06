Техническая реализация интерфейса pop3 и smtp

Добрый деньНеобходим программист для консультирование по выполнение технической реализаций интерфейса через протокол pop3 и smtp на подобие http://osticket.com/Пример:Я отправляю письмо на сервер и мне приходит автоматически ответ с номером тикетом в котором зарегистрировано было мое письмо в поддержкеДанная реализация примерно должна использоваться для других задач в основном это будет связано для взаимосвязи для работы крипто валюты через ее API и обрабатываться шаблонизатором через Email интерфейс но принципы похоже.Оставляйте пожалуйста Ваши заявки.