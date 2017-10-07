Требуется вёрстка лендинга с установкой Джумлы последней версии либо WordPress. Сверху страницы видео на всю ширину, которое начинает воспроизводиться сразу после загрузки страницы. Ссылки на макеты здесь http://ivsatin.ru/lending/home3.jpg http://ivsatin.ru/lending/home3-hover.jpg
Сделать сайт адаптивным
Требуется сделать адаптивным сайт http://mers1.webexpert.kiev.ua. Сайт должен отображаться на всех устройствах. CMS - MODx Evo.
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