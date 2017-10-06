Нужно доверстать сайт на 1С Битрикс, дизайны готовые есть. Нужно устранить недоделки за другим верстальщиком и отладить работу после запуска. Срок исполнения 1 неделя. Мне нужен не загруженный четкий исполнитель который знает что делать, ...
Перевести верстку сайта на bootstrap.
Есть работающий адаптивный сайт на ModX. Настала пора серьезной переделки. Но начать хочется не с постановки новых костылей, а переверстать его в сетку bootstrap и обновить . Сайт gipproekt.ru
Короткое ТЗ:
1. Перевести существующие div для верстки в систему bootstrap
2. Добавить адаптивное меню bootstrap с иконками fontawesome, телефоном и кнопкой "Заказать звонок"
3. Избавиться от не нужных js (всплывающие окна и анимация по максимуму средствами bootstrap).
4. Добавить touch прокрутку для нескольких блоков страницы с помощью Owl Carousel.
5. Из существующего style.css убрать не нужные стили.
6. Обновить fancybox и другие скрипты.
7. Сделать иконку site up на основе svg
8. Добавить on-line консультанта в идеале как на сайте www.davydov-wood.ru/
9. Небольшие корректировки типа отступов и
Для работы будет предоставлен доступ на тестовый хостинг.
Оставляйте скайп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Есть готовая верстка нужно перенести её на wp. 2 Вида страниц. Внутренняя и Главная. Обычный Лендос. 2 Окна на онлайн заказ который идет на почту и заказать звонок. По аналогии. Сделать ...Завершен8 лет назад
Требуется сверстать интернет-магазин на 1С-Битрикс. Ссылка на прототип invis.io/KCBY5AMH7 Присылайте предложения с оценкой стоимости.HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Тема https://wordpress.org/themes/headstart/ Недостает перевода http://take.ms/8rqc7http://take.ms/s13OnНе кликабельный текстовый заголовок на мобиле http://take.ms/OGuHaНа мобиле верхнее меню сделать строкой под хедеров Сейчас http://take.ms/MEjqsНадо http://take.ms/boivLСамо меню должно быть без ...Завершен8 лет назад
Нужно сверстать макет с адаптивом на несколько разрешений. 7стр. под эти разрешения 1200, 1024, 768, 600, 480, 320 Верстка нужна пиксель перфект, никаких своих инноваций и нововведений. Натяжка не нужна. ...Завершен8 лет назад
Добрый день, коллеги. Необходимо сверстать 1 страницу psd макет. Требования следующие: 1) Адаптивность средствами bootstrap 2) Исключить использование сторонних скриптов js, кроме календаря. 3) Чистный код ...Завершен8 лет назад
У меня сайт на Битриксе, лицензия Старт. Доступы дам от ФТП и админки. Срочно! Адрес дам в личку 1. Логотип - вставить большой, некачественно выглядит на адаптиве 2. Блок ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создать 3 вида HTML баннера по примеру. Будут использоваться в КМС google adwords. Всего нужно 3 баннера + их изменения под другие размеры. Пример дизайна по ссылке. https://drive.google.com/open?id=0B5HhuECpmh45cU9xQnlkRGZCTlE Вес ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Страница будет использоваться как ui-kit для наполнения базы знаний статьями. https://drive.google.com/file/d/0BzgxOp3Zx2L8MGwtR3VCZGJqM1E/view Все отмеченные блоки должны быть независимы друг от друга и легко переносимы. Дизайн нарисован по сетке bootstrap. Вёрстка будет использоваться ...Завершен8 лет назад
- $20
Здравствуйте! Собственно нужна грамотная правка шаблона под мобильные устройства - телефоны + планшеты. Ситуация сейчас такая ссылка на шаблон Что требуется: 1) Грамотная верстка под мобильные устройства ...Завершен8 лет назад