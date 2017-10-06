Перевести верстку сайта на bootstrap.

Есть работающий адаптивный сайт на ModX. Настала пора серьезной переделки. Но начать хочется не с постановки новых костылей, а переверстать его в сетку bootstrap и обновить . Сайт gipproekt.ru

Короткое ТЗ:

1. Перевести существующие div для верстки в систему bootstrap

2. Добавить адаптивное меню bootstrap с иконками fontawesome, телефоном и кнопкой "Заказать звонок"

3. Избавиться от не нужных js (всплывающие окна и анимация по максимуму средствами bootstrap).

4. Добавить touch прокрутку для нескольких блоков страницы с помощью Owl Carousel.

5. Из существующего style.css убрать не нужные стили.

6. Обновить fancybox и другие скрипты.

7. Сделать иконку site up на основе svg

8. Добавить on-line консультанта в идеале как на сайте www.davydov-wood.ru/

9. Небольшие корректировки типа отступов и

Для работы будет предоставлен доступ на тестовый хостинг.

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