Верстка сайта в 1С Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок276 просмотров

Нужно доверстать сайт на 1С Битрикс, дизайны готовые есть. Нужно устранить недоделки за другим верстальщиком и отладить работу после запуска. Срок исполнения 1 неделя. 

Мне нужен не загруженный четкий исполнитель который знает что делать, работает быстро и в срок сдаст работу. 

8 лет назад
OlesyaKvasha
Олеся 
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$250
7 дней
Хороший исполнитель, сделал все что мог, но не до конца, ввиду того что изначально код был прописан косноязычно другим верстальщиком.
В общем все хорошо, но из-за того что до меня сделали очень плохую верстку не удалось доделать все до конца. А на то что бы переписать все времени не было и нужно было максимум сделать в краткие сроки. Сделал все что мог. С Олесей было приятно работать)))

Заявки фрилансеров

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад