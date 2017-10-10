Адаптивная верстка из psd

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок356 просмотров

Использовать сетку bootstrap3 согласно макету и сделать "мобильное" главное меню.

На выходе главная + 4 внутренних.

Также, просьба использовать БЭМ по возможности

8 лет назад
Magic78
Максим 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$104
4 дня
Всегда на связи, все правки внесены, названия классов вполне понятны и логичны, сроки соблюдены - супер.
Понятное ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад