Штук 5 страниц только в вертикальном расположении, верстка + возможно JS, без функционала.
Адаптивная верстка из psd
Использовать сетку bootstrap3 согласно макету и сделать "мобильное" главное меню.
На выходе главная + 4 внутренних.
Также, просьба использовать БЭМ по возможности
Выбранный исполнитель
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