Друзья, всем привет. Нужен грамотный верстальщик, чтобы доработать лендинг по юридической тематике, натянутый на Wordpress http://vash-chargeback.ru/ Список доработок: https://yadi.sk/d/A-xN43jc3NRuct , макет имеется. От вас жду примерную стоимость работы и портфолио. Спасибо!
3х страничный ЛП
Сроки - 3 недели
Бюджет 35 тысяч
Только безопасная сделка. Первый платеж после 7-10% от общего пула работ. Обязательный Гитхаб.
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