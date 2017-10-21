Нужен опытный верстальщик который умеет сверстать html страницы без ошибок валидности кода html и сss также который грамотно расставляет правильные зео теги в структуре сайта,преимущество отдаётся тем кто пришлёт примеры успешных своих работ по чистоте ...
Нужно доработать лендинг (верстка по макету)
Друзья, всем привет. Нужен грамотный верстальщик, чтобы доработать лендинг по юридической тематике, натянутый на Wordpress http://vash-chargeback.ru/
Список доработок: https://yadi.sk/d/A-xN43jc3NRuct , макет имеется. От вас жду примерную стоимость работы и портфолио. Спасибо!
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