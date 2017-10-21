Нужно доработать лендинг (верстка по макету)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки454 просмотра

Друзья, всем привет. Нужен грамотный верстальщик, чтобы доработать лендинг по юридической тематике, натянутый на Wordpress http://vash-chargeback.ru/ 

Список доработок: https://yadi.sk/d/A-xN43jc3NRuct , макет имеется. От вас жду примерную стоимость работы и портфолио. Спасибо!

WordPress
8 лет назад
werewolph
Владимир 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
2 дня
Делали правки на юридический лендинг. Иван все сделал четко, быстро и в срок. Будем работать по другим проектам. Спасибо!
Отличный заказчик, приятно работать с такими людьми, рад сотрудничеству, всем советую к работе!

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад