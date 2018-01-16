Верстка информационного адаптивного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок286 просмотров

Необходимо сверстать информационный сайт. Окончательная верстка должна быть оформлена в виде темы Wordpress, готовой к установке на CMS. При вёрстке верстальщик должен придерживаться общих принципов — кроссбраузерность, адаптивность и чистый, валидный код. Дополнительные требования в прикрепленном файле с ТЗ.

Макеты будут предоставлены в формате PSD.

WordPress
8 лет назад
beb75
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$130
10 дней
Работа выполнена на отлично. В процессе работы возникали сложности, как и в любом серьезном проекте, но общими усилиями проблемы были решены.
Отличный заказчик. Четко ставит цели, знает что хочет. Быстро решает спорные вопросы. Очень рекомендую. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад