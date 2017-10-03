Внедрить доработку для 2 сайтов на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки166 просмотров

Добрый день!

Необходимо внедрить мелкие доработки по двум сайта.

Подробнее в тз, от исполнителя хотелось бы адекватности и умеренной цены за работу.

Доступы по запросу.

WordPress
8 лет назад
lobarev
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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