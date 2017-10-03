Email рассылка и настроить Web Push уведомления

PS На стандартные автоответы не отвечаю.

Необходимо сделать и настроить для магазина детской одежды и обуви Email рассылки и настроить Web Push уведомлений.

Просьба обязательно указывать стоимость и количество рассылок в месяц. Обязательны примеры работ.PS На стандартные автоответы не отвечаю.

Необходимо сделать и настроить для магазина детской одежды и обуви Email рассылки и настроить Web Push уведомлений.

Просьба обязательно указывать стоимость и количество рассылок в месяц. Обязательны примеры работ