Требуется сверстать 2 странички -- корзина и каталог. Макеты тут Остальные страницы тут: - главная http://dev.umasterov.org/hokkey/ - текстовая страница http://dev.umasterov.org/hokkey/txt.html - личный кабинет http://dev.umasterov.org/hokkey/personal_area.html - акции http://dev.umasterov.org/hokkey/stock.html - страница товара http://dev.umasterov.org/hokkey/card_product.html их нужно ...
Email рассылка и настроить Web Push уведомления
PS На стандартные автоответы не отвечаю.
Необходимо сделать и настроить для магазина детской одежды и обуви Email рассылки и настроить Web Push уведомлений.
Просьба обязательно указывать стоимость и количество рассылок в месяц. Обязательны примеры работ.PS На стандартные автоответы не отвечаю.
Необходимо сделать и настроить для магазина детской одежды и обуви Email рассылки и настроить Web Push уведомлений.
Просьба обязательно указывать стоимость и количество рассылок в месяц. Обязательны примеры работ
Заявки фрилансеров
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