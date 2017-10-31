Мобильная верстка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок242 просмотра

Требуется качественная мобильная верстка для рабочего сайта.

Сейчас в основе один шаблон, состоящий из нескольких php-инклудов и CSS-файла. Оптимизированный под стационарные мониторы.

Требуемый результат:

верстка для мобильных устройств, разного формата экранов;

положительная оценка сервисами тестирования верстки;

совместимость с браузерами;

корректная разметка (теги viewport и т.д.).

Предоставляю:

Исходные материалы: текущий шаблон на include файлах +css;

отдельный ftp аккаунт на сервере для тестирования, если требуется;

рабочие страницы для понимания "от чего" работать, и тестирования результата.

Пожалуйста, оставляйте Ваши заявки внутри сервиса.

Благодарю.

CSSPHP
8 лет назад
Petrovskiy
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

web-nikolya
Николай 
44 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$16
3 дня
Выбрал Николая исполнителем, и все сделано замечательно. На сервис "веблансер" захожу раз в полгода через год :), но Николай помог разобраться как оформить Сделку на сервисе, терпеливо дождался моих отсутствий по 2-3 дня, и всю задачу по верстке сделал замечательно. Результат: адаптировано к мобильным устройствам, проверил в сервисах Яндекс и Google - все теги, все корреткно, как пишет Яндекс - все в порядке! Благодарю, рекомендую, буду обращаться еще :)
Благодарю Игоря за сотрудничество! Все отлично.

Заявки фрилансеров

web-nikolya
Николай 
44 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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