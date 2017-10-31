Мобильная верстка для сайта

Выбрал Николая исполнителем, и все сделано замечательно. На сервис "веблансер" захожу раз в полгода через год :), но Николай помог разобраться как оформить Сделку на сервисе, терпеливо дождался моих отсутствий по 2-3 дня, и всю задачу по верстке сделал замечательно. Результат: адаптировано к мобильным устройствам, проверил в сервисах Яндекс и Google - все теги, все корреткно, как пишет Яндекс - все в порядке! Благодарю, рекомендую, буду обращаться еще :)