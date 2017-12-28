web-nikolya

Николай web-nikolya

 
43 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка

+ Качественная, профессиональная верстка

+ HTML5, CSS3

+ Bootstrap 3/4

+ Pixel perfect

+ BEM

+ Использования препроцессоров pug/jade/haml, scss/less/stylus

+ Блочная организация структуры сайта

+ Оптимизация кода и графики

+ Фиксированная / резиновая / адаптивная

+ Под мобильные телефоны

+ Комментированный структурный код

+ Адаптация / внедрение плагинов

+ Соблюдение стандартов W3C

Стоимость и сроки вёрстки:

Верстка главной: от 30$ / от 1 дней

Верстка внутренней: от 5$ / 1 день

Верстка лендинга: от 30$ / от 1 дней

Контактные данные для связи:

Email: [email protected]

HTMLBootstrapSCSSВерстка лендинга
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
AVM
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$85
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка веб админ панели для моб. приложения
Уже не первый раз работаем с Николаем, впечатления от сотрудничества как всегда только положительные. Николай точно соблюдает сроки, постоянно находится на связи, всегда предлагает самый оптимальный вариант решения задачи. Рекомендуем Николая как профессионального, ответственного исполнителя и просто хорошего человека! Николай, большое спасибо за работу!
Все прекрасно, оплата оперативно произведена. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
suhinin
Игорь 
40 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$240
10 баллов
6 лет назад
Модифицировать существующую верстку сайта
Отличный профи своего дела! Быстро, качественно, вовремя. Постоянно доступен для коммуникации. Попутно при выполнении проекта предлагает свои полезные идеи по улучшению и корректировке UI. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую!
Если будете работать с Игорем, вам повезло! Прекрасный заказчик, с достойной оплатой труда. Рекомендую!
Ответный отзыв
Nitsik
Роман 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Нужна уникальная адаптивная верстка для сайта, 4 страницы.
Все сделано четко по ТЗ, рекомендую!
Все нормально. Оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
ginger-atom
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Сверстать блок с отзывами на сайте
Рекомендую! Оперативно, чётко, качественно, вежливо)
Все хорошо. Оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Fal91
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Изменить верстку первого экрана на лендинге
Спасибо, Николаю, за оперативную реакцию на проект. Быстро вник в ТЗ, все сделано качественно! Сильно выручил, уложившись в крайние сроки.
Благодарю Константина за сотрудничество! Это его первый заказ на данном сервисе. Работали по постоплате. После здачи задания, оплату получил моментально. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
20 отзывов
$5/час
от $10от 2 часов
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