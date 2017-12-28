Качественная верстка
+ Качественная, профессиональная верстка
+ HTML5, CSS3
+ Bootstrap 3/4
+ Pixel perfect
+ BEM
+ Использования препроцессоров pug/jade/haml, scss/less/stylus
+ Блочная организация структуры сайта
+ Оптимизация кода и графики
+ Фиксированная / резиновая / адаптивная
+ Под мобильные телефоны
+ Комментированный структурный код
+ Адаптация / внедрение плагинов
+ Соблюдение стандартов W3C
Стоимость и сроки вёрстки:
Верстка главной: от 30$ / от 1 дней
Верстка внутренней: от 5$ / 1 день
Верстка лендинга: от 30$ / от 1 дней
Контактные данные для связи:
Email: [email protected]
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$85
10 баллов
6 лет назад
Уже не первый раз работаем с Николаем, впечатления от сотрудничества как всегда только положительные. Николай точно соблюдает сроки, постоянно находится на связи, всегда предлагает самый оптимальный вариант решения задачи. Рекомендуем Николая как профессионального, ответственного исполнителя и просто хорошего человека! Николай, большое спасибо за работу!
Ответный отзыв
Все прекрасно, оплата оперативно произведена. Рекомендую к сотрудничеству!
$240
10 баллов
6 лет назад
Отличный профи своего дела! Быстро, качественно, вовремя. Постоянно доступен для коммуникации. Попутно при выполнении проекта предлагает свои полезные идеи по улучшению и корректировке UI. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую!
Ответный отзыв
Если будете работать с Игорем, вам повезло! Прекрасный заказчик, с достойной оплатой труда. Рекомендую!
$40
10 баллов
6 лет назад
Все сделано четко по ТЗ, рекомендую!
Ответный отзыв
Все нормально. Оплата в срок. Рекомендую!
$8
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую! Оперативно, чётко, качественно, вежливо)
Ответный отзыв
Все хорошо. Оплата в срок. Рекомендую!
$25
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, Николаю, за оперативную реакцию на проект. Быстро вник в ТЗ, все сделано качественно! Сильно выручил, уложившись в крайние сроки.
Ответный отзыв
Благодарю Константина за сотрудничество! Это его первый заказ на данном сервисе. Работали по постоплате. После здачи задания, оплату получил моментально. Рекомендую!
HTML-верстка
20 отзывов
$5/час
от $10от 2 часов
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