Уже не первый раз работаем с Николаем, впечатления от сотрудничества как всегда только положительные. Николай точно соблюдает сроки, постоянно находится на связи, всегда предлагает самый оптимальный вариант решения задачи. Рекомендуем Николая как профессионального, ответственного исполнителя и просто хорошего человека! Николай, большое спасибо за работу!