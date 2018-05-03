Необходимо модифицировать существующую верстку сайта http://tps.dev.suhinin.com/products/, дизайн страниц сверстан в Figma (аналог Sketch) https://www.figma.com/file/lcuw2IQE2ZEG3graY1okVy/TPS-1. Работа в целом не очень большая, но есть вот такие особенности. Срок – в течение недели. Ссылки, где можно посмотреть текущий сайт и дизайн, приложены к сообщению. Таким образом, нужно взять текущий сайт со всеми его скриптами, CSS-файлами и всем прочим, и сделать новые шаблоны, чтобы уложиться в новый вид страниц. Полностью с нуля делать не надо, т.к. сайт меняется не весь, остальной CSS должен остаться как есть.