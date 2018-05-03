Модифицировать существующую верстку сайта

$240
HTML-версткаЗавершен1 заявка159 просмотров
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Необходимо модифицировать существующую верстку сайта http://tps.dev.suhinin.com/products/, дизайн страниц сверстан в Figma (аналог Sketch) https://www.figma.com/file/lcuw2IQE2ZEG3graY1okVy/TPS-1.  Работа в целом не очень большая, но есть вот такие особенности. Срок – в течение недели.  Ссылки, где можно посмотреть текущий сайт и дизайн, приложены к сообщению.  Таким образом, нужно взять текущий сайт со всеми его скриптами, CSS-файлами и всем прочим, и сделать новые шаблоны, чтобы уложиться в новый вид страниц. Полностью с нуля делать не надо, т.к. сайт меняется не весь, остальной CSS должен остаться как есть. 

6 лет назад
suhinin
Игорь 
40 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
web-nikolya
Николай 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$240
7 дней
Отличный профи своего дела! Быстро, качественно, вовремя. Постоянно доступен для коммуникации. Попутно при выполнении проекта предлагает свои полезные идеи по улучшению и корректировке UI. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую!
Если будете работать с Игорем, вам повезло! Прекрасный заказчик, с достойной оплатой труда. Рекомендую!
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