Сделать рассылку по нашей базе клиентов около 1500 ящиковСделать верстку письма. http://geteml.com/ru/web_letter/63i3t3nqyi3dfahtfpizsdom1x43yadjsqyjayfe (пример письма). сайт: https://butik-room.storeland.ru/catalog. Если работа устроит возможно долгосрочное сотрудничество. P.S. Дилетантов без отзывов и работ просьба не беспокоить! Обязательные требования: отчет по открытым и доставленным письмам
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Необходимо модифицировать существующую верстку сайта http://tps.dev.suhinin.com/products/, дизайн страниц сверстан в Figma (аналог Sketch) https://www.figma.com/file/lcuw2IQE2ZEG3graY1okVy/TPS-1. Работа в целом не очень большая, но есть вот такие особенности. Срок – в течение недели. Ссылки, где можно посмотреть текущий сайт и дизайн, приложены к сообщению. Таким образом, нужно взять текущий сайт со всеми его скриптами, CSS-файлами и всем прочим, и сделать новые шаблоны, чтобы уложиться в новый вид страниц. Полностью с нуля делать не надо, т.к. сайт меняется не весь, остальной CSS должен остаться как есть.
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