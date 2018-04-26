Видоизменить внешний вид сайта согласно примеру

HTML-версткаЗакрыт1 заявка169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Текущий сайт http://osclass.gratta.pro/ (движок OsClass)

Выполнить следующие задачи

1. Видоизменить шапку и бекграунд как на https://buyandsell.io/

2. Вставить красиво лого (см. вложение)

Все

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.

6 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад
  • Похожие заказы

  • Поправить верстку поставить условие на пхп

    Нужно сделать следующее:  Исправить ошибки на сайте, NULL сверху  Сделать адаптивную верстку , поправить верстку относительно дизайна  Поправить переходы между вопросами, если вариант ответа не выбран, на следующий вопрос нельзя переходить  Проверить чтобы работали формы отправки данных

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оперативно сверстать сайт

    Здравствуйте! Нужно оперативно сверстать сайт из psd - около 20 страниц + еще десяток модальных окон. Десктоп + 2 адаптива. Нужна качественная, профессиональная верстка. Превьюхи для оценки скину заинтересовавшим кандидатам.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правки на сайте.

    $30

    Требуется на сайте www.hweekend.ru который расположен на WP создать шаблоны для страниц, тем самым привязать артистов к их страницам. При создании новой записи с артистами создается их страница, как на скрине, а при переходе на ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка -Редизайн интернет-магазина

    Требуется обновление- вёрстка готового интернет-магазина на основе макетов дизайнера -  http://www.shopkimono.com/ru/ (она на Джумла) или http://new.sk-ii.su/  - Прилагаю макеты некоторых страниц. Смена фона, шрифтов, банеров, кнопок, цветов. Присутствуют элементы анимации. Подробности в личной переписке. Предпочтение отдам специалистам с портфолио ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать на flex адаптивный рекламный блок

    $10

    Есть png-картинки разных размеров, нужно сверстать [u]на их основе[/u] один адаптивный рекламный блок для сайта-статейника с использованием технологии flexbox. К задаче прикладываю вариант внешнего вида рекламного блока для пк и мобилы (размеры естественно должны подстраиваться под ширину ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание сайта ГАЛЕРЕЯ+ БЛОГ

    Разработка (вёрстка) и настройка сайта БЛОГ+Галерея. Дизайн проекта уже готов. Прикрепляю макеты некоторых страниц. Подробности в личной переписке. Предпочтение отдам специалистам с портфолио , цена и сроки работ так же имеют значение. Аналог для прокрутки первой главной ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад