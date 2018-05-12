Оперативно сверстать сайт

HTML-версткаЗавершен15 заявок242 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно оперативно сверстать сайт из psd - около 20 страниц + еще десяток модальных окон. Десктоп + 2 адаптива.

Нужна качественная, профессиональная верстка. Превьюхи для оценки скину заинтересовавшим кандидатам.

6 лет назад
kisun
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mvm
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$500
14 дней
Как и всегда Михаил отлично справился со своей задачей. Всем рекомендую!
Отличный заказчик - есть четкое понимание в задачах и работе. Всем рекомендую!
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