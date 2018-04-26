Шаблон Email-рассылки

Здравствуйте ! Нужна помощь дизайнера и верстальщика. Задача создать функционал личного кабинета или переделать структуру имеющегося кабинета. Программная часть будет делаться своими программистами ,то есть Нам нужен дизайн с версткой или без. Страницы дизайна должны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать симпатичный шаблон E-mail рассылки
Критерии:
- простой дизайн с точки зрения HTML (без CSS и наворотов) - он должен уметь открываться через MS Word 2013 для возможности Email-рассылки через слияние
- адаптивный - должен нормально смотреться на мобильном устройстве
- легкий (оптимизирован код)
- картинка нормально открывается в письме в почтовом клиенте
Пример а-ля дизайна - в приложении
текст и картинки - накидаю.
Цвета использовать ТОЛЬКО те, что в приложенном шаблоне.
нужно к обеду субботы 28.04
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